Составлен топ-10 городов РФ по числу праворульных автомобилей

Праворульные автомобили занимают 8% всего автопарка нашей страны. Их по состоянию на начало года насчитали 3,3 млн единиц.

Российские аналитики составили рейтинг городов, где числится наибольшее количество таких машин и не сложно догадаться, что в данном случае рейтинг возглавляет Владивосток с показателем 255,8 тыс.

Это объясняется тем, что машины в регион ввозят из Японии. Новосибирск стал вторым в составленном топ-10 городов РФ по числу праворульных автомобилей с показателем 144, 2 тыс. ед.

Третьим стал Хабаровск, где автопарк машин с правым рулем составляет 111,1 тыс. экземпляров. В первую пятерку лидеров вошли Красноярск (93,7 тыс. ед.), Иркутск (75,7 тыс. ед.), сообщает «Автостат».

Следующими городами в ТОП-10 оказались:

Уссурийск (65,8 тыс. ед.),

Находка (65,4 тыс. ед.),

Петропавловск-Камчатский (58,1 тыс. ед.),

Омск (54,7 тыс. ед.),

Чита (50,4 тыс. ед.).