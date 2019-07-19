Согласно последним данным источников, FAW хочет привезти в Россию новый кроссовер и седан, но в этом году ни одна из этих новинок не приедет.

Как сообщается, первым в нашу страну может приехать кроссовер D60, предлагающийся на китайском рынке под брендом Jinpai.

Эта новинка может появиться в продаже в следующем году. Этот кроссовер ранее уже предлагался в России, но на китайском рынке он уже получил обновление.

Его стоимость в Китае составляет 56 900 юаней или около 520 тыс. рублей.

В 2021 году на российском рынке могут стартовать продажи седана FAW B30, созданного на платформе VW Jetta. Эта модель в Китае продается по цене от 65 800 юаней или около 602 тыс. рублей.