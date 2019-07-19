Новое исследование провели специалисты «Авито Авто», которые выяснили, автомобили с каким типом трансмиссий наиболее востребованы на российском рынке.

Согласно данным исследования, по состоянию на первое полугодие автомобили с «механикой» по-прежнему больше нравятся российским автомобилистам, к тому же такие машины являются и более дешевыми. Такие автомобили занимают 65,8% в продажах авто.

На втором месте оказались автомобили с «автоматом», которые заняли 30,2% долю в продажах. Отмечается, что такие машины стали популярнее и показали рост на 2,1%.

Роботизированные КП по-прежнему не востребованы и их доля 1,9%, но в первом полугодии на такие авто наблюдался рост спроса на 0,9%.

Toyota Camry стал самым популярным автомобилем с «автоматом» в РФ. Стоит отметить, что в целом с АКПП в десятке лидеров оказались иномарки — Hyundai Solaris, Kia Rio, Mercedes-Benz Е-Class, Ford Focus, BMW 5-Series, Kia Sportage, BMW X5, Opel Astra, Mercedes-Benz C-Class.

Что касается наиболее востребованных авто с «механикой», то тут лидерство оказалось за Lada Priora, а следом по популярности оказались следующие автомобили: Lada 2114 Samara, Lada Kalina, ВАЗ 2110, ВАЗ 2107, Lada 4×4, Lada Granta, ВАЗ 2112, Lada 2115 Samara и Ford Focus.