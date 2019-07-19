«Русский Prado» от УАЗа будут выпускать в версии пикап и фургон

Как рассказал генеральный директор компании, новинка выйдет на рынок в следующем году, но точные сроки пока не озвучивают.

Также выяснилось, что «Русский Prado» от УАЗа будут выпускать, в том числе в версии пикап и фургон. «Русским Прадо» новинку обозвали в связи с тем, что она будет относиться к классу Toyota Land Cruiser Prado. Ее предварительная стоимость составит 1,5 млн рублей минимум.

Внедорожник создадут на абсолютно новой платформе и он получит несколько модификаций, среди которых окажется небольшой грузовичок и пикап.

Также известно, что автомобиль получит рамную конструкцию и будет полноприводным. В проект будет инвестировано порядка 500 млн рублей, причем треть денежных средств поступит от государства.

Разработкой внедорожника будет заниматься компания УАЗ совместно с немецкой FEV.

Среди силовых установок будут как обычные атмосферные двигатели, так и газовые, биотопливные и трубированные силовые установки.

Среди трансмиссии будут использовать пятискоростную механику, а также шестиступенчатую автоматическую и механическую КП.