Две автомобильные компании по итогам первого полугодия оказались в тройке лидеров на рынке РФ и обе демонстрируют небольшой рост объёмов продаж, в то время как в целом авторынок показывает падение.

Как пишут специалисты агентства «Автостат», KIA и Hyundai нарастили долю на российском авторынке.

У компании KIA объёмы продаж по итогам первого полугодия составили 111 605 ед., что на 0,4% больше.

Дилеры Hyundai за такой же период продали 88 026 автомобилей, а этот результат оказался лучше прошлогоднего на 1,1%.

Суммарно компании реализовали почти 200 тыс. авто и заняли долю рынка – 24,1%, тогда как годом ранее показатель составлял 23.3%.