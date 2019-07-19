Две автомобильные компании по итогам первого полугодия оказались в тройке лидеров на рынке РФ и обе демонстрируют небольшой рост объёмов продаж, в то время как в целом авторынок показывает падение.
KIA и Hyundai нарастили долю на российском авторынке
19.07.2019 11:19
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Как пишут специалисты агентства «Автостат», KIA и Hyundai нарастили долю на российском авторынке.
У компании KIA объёмы продаж по итогам первого полугодия составили 111 605 ед., что на 0,4% больше.
Дилеры Hyundai за такой же период продали 88 026 автомобилей, а этот результат оказался лучше прошлогоднего на 1,1%.
Суммарно компании реализовали почти 200 тыс. авто и заняли долю рынка – 24,1%, тогда как годом ранее показатель составлял 23.3%.
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