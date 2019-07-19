В России назвали самые популярные автомобили B-сегмента

Рейтинг основан на данных по продажам автомобилей В-сегмента за период с января по май 2019 года.

Российские аналитики «АвтостатИнфо» назвали самые популярные автомобили B-сегмента, которых в отчетный период было продано 115 154 ед., что на 9,2% меньше.

KIA Rio возглавил рейтинг с результатом 33 823 ед., что хуже на 14%. Hyundai Solaris стал вторым с показателем 21 466 ед. и отрицательной динамикой на 10%.

Третьим самым популярным в России автомобилем сегмента является Volkswagen Polo.

Объёмы продаж этой модели также сократились и составили 19 405 шт., что хуже на 3%. Skoda Rapid и Renault Sandero расположились в пятерке лидеров и обе модели показали рост продаж — 12 550 ед. (+10%) и 12 061 ед. (+1,8%).

В ТОП-10 оказались следующие модели:

Datsun on-Do (7317 ед., -5%),

LADA Kalina (5621 ед),

Datsun mi-Do (1118 ед., -33%),

MINI Cooper (757 ед., -18,7%),

Ford Fiesta (588 ед., -8%).