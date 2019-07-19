Названы самые распространенные Nissan в автопарке России

Как выяснили российские аналитики из «АвтостатИнфо», в российском автопарке насчитывается 1 888 388 автомобилей марки Nissan.

Специалисты проанализировали данные по моделям и назвали самые распространенные Nissan в автопарке России, отметив, что большая часть автопарка марки приходится на кроссоверы и внедорожники — 893 466 авто.

Немного меньше приходится на авто класса С — 544 762 Nissan, а еще в автомобильном парке числится 159 887 минивэнов и 115 860 бизнес-седанов.

Также есть в автопарке автомобили Nissan D-сегмента и В-сегмента — 11 916 и 51 595 ед. соответственно. Что касается рейтинга самых распространенных Nissan в автопарке России, то лидирует тут Nissan Qashqai — 297 845 ед. по состоянию на начало этого года.

Второе место принадлежит кроссоверу Nissan X-Trail — 288 510 шт. В тройке лидеров Almera с результатом 121 485 шт. Четвертым самым распространенным Ниссаном является Tiida — 110 605 ед.

Также в списке расположились: Juke (96 639 ед.), Nissan Note (94 784 ед.), Nissan Primera (85 511 ед., Nissan Terrano (77 238 ед.) и Nissan Teana (75 408 ед.).

Источник: АвтостатИнфо.