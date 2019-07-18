Renault собирается организовать производство электрокаров в России

Этот и другие вопросы обсуждались на встрече руководства Renault и главы Минпромторга России Дениса Мантурова.

Как пишут «Ведомости», Renault может начать производство электромобилей в России, но вероятнее всего это произойдет только тогда, спрос на автомобили такого сегмента вырастет.

На встрече в том числе обсуждалась и возможность поддержки производителей электрокаров в России.

Как сообщается, площадка для сборки электрокаров Renault есть и это «АвтоВАЗ», который к тому же имеет и опыт по производству таких авто.

То есть технологически предприятие российской компании готово возобновить выпуск электрокаров, но было отмечено, что это произойдет в том случае, когда возникнет «экономически обоснованный и выгодный рынок».

Стоит напомнить, что сейчас на российском рынке электрокары не востребованы, да и сеть зарядных станций маленькая, что также влияет на отсутствие спроса.

В модельном ряду Renault в России представлены только два электрокара и это Twizy и Kangoo Z.E.33.

Согласно аналитическим данным, в первые пять месяцев этого года, модели были проданы в количестве всего трех экземпляров.