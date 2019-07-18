Товарооборот между Китаем и нашей страной увеличивается чуть ли не в геометрической прогрессии. Неудивительно, что и спрос на услуги грузоперевозок тоже растет. Способствовали всему этому и санкции, которые ввел Запад, и активное развитие, распространение интернета, онлайн-торговли, развитие транспортно-логистической сферы. Сейчас в Китае приобретаются не только товары, но и сырье, различные материалы. Многие отечественные компании размещают там собственное производство, а также заказывают изготовление каких-то ограниченных партий, что выгоднее, удобнее, чем у нас в стране.

Как доставить груз из Китая?

Вариантов очень много. Все зависит от типа груза, его объема, расстояний, которые необходимо преодолеть, сроков, которые на все это даются. Это может быть стандартная автомобильная грузоперевозка, самолет, железная дорога или доставка морем https://atlanticcargo.ru/dostavka-gruzov-iz-kitaya/dostavka-morem. Нередко прибегают к мультимодальным перевозкам, если расстояния большие, а сроки ограничены. В этом случае для доставки одного груза применяют на разных участках маршрута несколько видов транспорта. Например, в Россию груз может быть доставлен на воде или железной дороге. Затем, часть пути груз преодолевает на автомобиле, а в конечную точку его доставляют на самолете или вертолете, потому что она труднодоступная. Вариантов очень много и в каждом случае требуется индивидуальный подход, подбор маршрута и вида транспорта, с помощью которого будет решена поставленная задача. Это позволяет оптимизировать все:

сократить срок доставки

гарантировать сохранность и целостность груза

максимально выгодную стоимость услуги для грузоотправителя.

Но, все это гарантируется только в том случае, если клиент обратился в проверенную транспортную компанию с безупречной репутацией, например, в Атлантик, которая работает не первый год. Независимо от того, один груз требуется доставить или партию, для решения данной задачи прекрасно подойдет доставка грузов из Китая https://atlanticcargo.ru/dostavka-gruzov-iz-kitaya.

Что включает в себя услуга доставки груза

Тут все, конечно, зависит от того, в какую компанию обратился клиент. Лучше не стараться экономить, смотря только на цены, а выбрать фирму с безупречной репутацией, которая не первый год работает в этой сфере. Это даст гарантию качества, надежности, сохранность груза. Кстати, доступны и сборные грузы из Китая https://atlanticcargo.ru/dostavka-gruzov-iz-kitaya/sbornye-gruzy. Причем, они популярны не только у предпринимателей, но и физических лиц, т. е. у обычных людей, что-то заказывающих периодически из Поднебесной. Сама услуга доставки обычно включает в себя весь комплекс услуг: оформление документов, погрузочно-разгрузочные работы, таможенное сопровождение, дополнительное страхование груза при необходимости и т. д. Это все обговаривается и согласовывается индивидуально с заказчиком.