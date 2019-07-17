Названы 10 самых популярных иномарок российской сборки

По состоянию на начало этого года, автомобильный парк таких автомобилей составил 10,4 млн экземпляров.

Модели марки KIA возглавили рейтинг самых популярных иномарок российской сборки с показателем 1,65 млн зарегистрированных авто.

На второй строчке располагаются авто бренда Renault (1,46 млн ед), а в тройку лидеров вошли Hyundai (1,3 млн ед.).

Автомобилей марки Chevrolet в России насчитали 1,24 млн экземпляров, а Ford – 825 тыс. Эти авто оказались на четвертом и пятом месте.

В десятке лидеров оказались: Volkswagen (787 тыс. ед), Skoda (553 тыс. ед), Nissan (523 тыс. ед), Toyota (320 тыс. ед.), Opel – (318 тыс. ед), сообщает «Автостат».