Volkswagen представил новую механическую коробку передач

Volkswagen разработал новую механическую коробку передач, которая получила заводской индекс MQ281 и первой моделью с новой трансмиссией станет Passat.

По заявлению автопроизводителя, MQ281 позволит автовладельцам больше экономить.

В нее заливается всего 1,5 литра трансмиссионного масла и она способна снизить количество вредных выбросов. Тут стоит отметить, что в ЕС расчет налога ведут исходя из выбросов углекислого газа на километр пути.

Новая механическая коробка передач может устанавливаться на все типы двигателей компании. Она выдерживает нагрузку от 200 до 340 Нм, а это значит, что ее могут адаптировать не только для бензиновых, но и дизельных моторов.

MQ281 будет производить в Испании и Аргентине, а первой моделью, которая получит новую трансмиссию, станет Passat.

В дальнейшем ее начнут устанавливать на автомобили концерна с поперечным расположением ДВС.