Toyota примет участие в разработке ровера для пилотируемых поездок по Луне

Toyota подписала соглашение с Японским агентством аэрокосмических исследований. В рамках этого договора автопроизводитель создал подразделение, которое займется разработкой ровера для передвижения по поверхности Луны.

В течение трех лет должны быть подготовлены и протестированы прототипы роверов, которые в дальнейшем могут быть отправлены на Луну.

В планах в 2029 году запустить миссию на Луне, а в 2027 году должен появится уже серийный вариант ровера.

Его планируют сделать полностью герметичным, а питание лунной машины должно происходить от водородных топливных элементов, тогда как зарядка осуществляться от солнечных панелей.

В целом ровер будет рассчитан на двух человек, но при необходимости на борту может быть до четырёх человек.

