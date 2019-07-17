В России Audi отзывает 120 автомобилей Audi A6 и A7

Информация об отзывной кампании, объявленной в РФ, появилась на сайте Росстандарта.

В сообщении говорится, что в России компания Audi отзывает 120 автомобилей моделей Audi A6 и A7, реализованных в этом году.

Причиной необходимости отправить машины на сервис является трубка ОЖ, которая требует замены в связи с тем, что из-за ее прилегания стирается оксидный слой.

Это может стать причиной утечки охлаждающей жидкости. Все работы в рамках отзыва будут проведены за счет компании.