Информация об отзывной кампании, объявленной в РФ, появилась на сайте Росстандарта.
В России Audi отзывает 120 автомобилей Audi A6 и A7
17.07.2019 12:26
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В сообщении говорится, что в России компания Audi отзывает 120 автомобилей моделей Audi A6 и A7, реализованных в этом году.
Причиной необходимости отправить машины на сервис является трубка ОЖ, которая требует замены в связи с тем, что из-за ее прилегания стирается оксидный слой.
Это может стать причиной утечки охлаждающей жидкости. Все работы в рамках отзыва будут проведены за счет компании.
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