Продажи BMW в России выросли на 17% по итогам 1 полугодия

Объёмы продаж немецкой марки составили 19 845 ед., что на 17% больше.

С таким объёмами продаж, компания BMW остается лидером в России среди премиальных марок.

В целом премиальных автомобилей в отчетный период было реализовано 72 809 ед., что на 3% больше.

Доля BMW составила 27,3% против 24% годом ранее. Также отмечается, что в премиум-сегменте положительная динамика зафиксирована у марок Genesis (+56%), Jeep (+45%), Volvo (+25%) и Porsche (+23%), сообщил «Автостат».