Автомобили сегмента SUV на московском авторынке продолжают набирать популярность и по состоянию за пять месяцев этого года их доля в продажах новых автомобилей превысила половину.

Как сообщают российские аналитики, кроссоверы и внедорожники заняли более 50% столичного рынка, а если быть точнее, то 51,6%.

Такой показатель зафиксирован впервые. Так, в сравнении с десятью годами ранее доля в продажах таких авто была в два раза ниже, а в 2018 году был зафиксирован максимальный результат – 49,3%.

Как сообщают аналитики, объёмы продаж кроссоверов за пять месяцев этого года в Москве составили 43,3 тыс. ед., а наиболее востребованными являются представители SUV марок Hyundai, Nissan, Volkswagen, Renault и Mitsubishi.