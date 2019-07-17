Автомобили сегмента SUV на московском авторынке продолжают набирать популярность и по состоянию за пять месяцев этого года их доля в продажах новых автомобилей превысила половину.
Кроссоверы и внедорожники заняли более 50% столичного рынка
17.07.2019 11:58
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Как сообщают российские аналитики, кроссоверы и внедорожники заняли более 50% столичного рынка, а если быть точнее, то 51,6%.
Такой показатель зафиксирован впервые. Так, в сравнении с десятью годами ранее доля в продажах таких авто была в два раза ниже, а в 2018 году был зафиксирован максимальный результат – 49,3%.
Как сообщают аналитики, объёмы продаж кроссоверов за пять месяцев этого года в Москве составили 43,3 тыс. ед., а наиболее востребованными являются представители SUV марок Hyundai, Nissan, Volkswagen, Renault и Mitsubishi.
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