Lotus представил 2000-сильный электрический гиперкар Evija

Это первая абсолютная новинка компании с 2008 года и первый полностью электрический автомобиль марки.



Lotus представил 2000-сильный электрический гиперкар с названием Evija, созданный на базе карбонового шасси-монокока компании CPC.

Модель представляет собой купе, в силовой установке которого предлагается четыре электродвигателя, каждый мощностью 500 лошадиных сил.

Таким образом, суммарная отдача установки составляет 2 000 л.с., а ее разработкой занималась компания Williams Advanced Engineering, при этом поставками электромотором занимается Integral Powertrain Ltd.

Полноприводный гиперкар Evija получил аккумулятор на 70 кВт/ч, расположенный за спинками сидений, что позволило добиться оптимальной развесовки, да и к тому же такое решение позволит быстро и без проблем сменить разряженную батарею на зараженную.

Заявленный запас хода электрической модели составляет до 400 км, а разогнаться до первой сотни она сможет менее чем за три секунды.

Максимальная скорость составляет 320 км/ч. Еще в гиперкаре стоит отметить отсутствие привычных боковых зеркал, вместо которых расположились камеры, а также активный спойлер и лазерные фары ближнего и дальнего света Osram.

Модель Evija будет выпущена ограниченным тиражом в количестве 130 единиц. Стоимость одного экземпляра составит 1,8 млн евро, а первые клиенты получат свои автомобили в следующем году.