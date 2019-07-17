Китайская Dongfeng начала выпускать электрические пикапы

Dongfeng на базе классического пикапа Rich 6 выпустила электрическую версию с запасом хода до 400 км.

Китайская компания на основе своего доступного пикапа разработала электрический вариант, в котором установлен один электрический мотор, расположенный на задней оси. Блок аккумуляторов разметили под кабиной.

Dongfeng Rich 6 создан на базе Nissan Navara, а как известно эта японская модель является донором и для Mercedes-Benz X-Class, который возможно снимут с производства.



Новинка называется Dongfeng Rich 6 EV и она в первую очередь создавалась для использования в городской черте, так как в Китае без специального разрешения запрещен въезд грузовиков в мегаполисы.

Dongfeng Rich 6 EV позволяет перевозить груз массой до 879 кг. Максимальная скорость машины 110 км/ч.

Также есть возможность заряжать пикап от быстрой зарядки, которая за 45 минут пополнит запас аккумулятора до 80%.



Помимо Dongfeng Rich 6 EV создан еще один эклектический пикап Dongfeng Rich EV, и это более простая модель с запасом хода 305 км.

Но она в сравнении с Rich 6 EV способна увезти 1290 кг груза. Цены на электрические пикапы пока не объявлены, но они будут стоить дороже обычных версий грузовиков.