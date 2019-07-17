Электрическая Tesla Model S до конца года преодолеет 1 млн километров, а сейчас на одометре 900 тысяч километров.
Найдена Tesla Model S с пробегом почти 1 млн километров
17.07.2019 12:09
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За весь период эксплуатации электрической машине провели всего один крупный ремонт, и это была замена аккумуляторного блока.
У владельца Tesla Model S Хансйорг Гемминген еще есть Tesla Roadster, а на его одометре указан пробег 620 000 километров.
Стоит отметить, что это первые электрокар Tesla, у которой большой пробег.
Ранее сообщалось про Tesla Model S 2015, которая проехала 725 тыс. км. За это время в машине два раза заменили аккумуляторы.
В общей сложности на зарядку Model S с 2015 года было потрачено 47 тысяч долларов, а еще 28 тыс. долларов обошлось ТО электрокара.
Now I did it???? https://t.co/m3PGfF2u3L pic.twitter.com/SChxAz1o5S
— Hansjörg Gemmingen (@gem8mingen) July 14, 2019
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