Найдена Tesla Model S с пробегом почти 1 млн километров

За весь период эксплуатации электрической машине провели всего один крупный ремонт, и это была замена аккумуляторного блока.

У владельца Tesla Model S Хансйорг Гемминген еще есть Tesla Roadster, а на его одометре указан пробег 620 000 километров.

Стоит отметить, что это первые электрокар Tesla, у которой большой пробег.

Ранее сообщалось про Tesla Model S 2015, которая проехала 725 тыс. км. За это время в машине два раза заменили аккумуляторы.

В общей сложности на зарядку Model S с 2015 года было потрачено 47 тысяч долларов, а еще 28 тыс. долларов обошлось ТО электрокара.

Now I did it???? https://t.co/m3PGfF2u3L pic.twitter.com/SChxAz1o5S

— Hansjörg Gemmingen (@gem8mingen) July 14, 2019