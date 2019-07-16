«Заряженный» Audi S8 приедет на российский рынок в 2020 году

Компания Audi свой новый заряженный седан S8 привезет на российский рынок в 2020 году. Эта модель будет предлагаться с турбированным V8 и 48-вольтовым стартер генератором.

Под капотом Audi S8 будет устанавливаться бензиновая «восьмерка» мощностью 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Как заявили в российском офисе Audi, новое поколение S8 в РФ появится в начале 2020 года.

Уже в базовой версии Audi S8 комплектуется активным задним дифференциалом, адаптивной пневмоподвеской и электромеханическими стабилизаторами.

Еще в премиальной «заряженной» модели предусмотрели карбон-керамические тормоза.

«Заряженный» седан отличается от Audi А8 бамперами, воздухозаборниками другой формы и шильдиками.

В салоне новинки уже добавили спортивные кресла и алюминиевые декоративные накладки.

Российские цены на Audi S8 пока не объявлены. Ориентировочно в Германии данная модель будет предлагаться за 120 тыс. евро, что в пересчете 8,5 млн рублей.