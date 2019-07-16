«АвтоВАЗ» поднял цену на одну из модификаций Lada Vesta Cross

Изменение стоимости было зафиксировано во второй половине этого месяца, а об этом стало известно сайту «Лада.Онлайн».

Специалисты в ходе мониторинга цен на автомобили Лада зафиксировали удорожание Lada Vesta Cross в версии Luxe Multimedia с 1,8-литровым двигателем и АМТ.

Еще в первой половине июля ее стоимость составляла 851 900 рублей, а теперь – 876 900 рублей. То есть удорожание составило 25 тыс. рублей.