Honda CR-V после обновления стал завоевывать новые позиции на авторынке Китая.

Как рассказали в компании, по итогам июня кроссовер разошелся тиражом в количестве более 21 тыс. единиц. В результате автомобилю удалось впервые за последние пять лет оказаться на третьей строчке самых продаваемых кроссоверов в Китае.

К тому же обновлённый Honda CR-V снова стал бестселлером бренда. На китайском рынке ему удалось обойти в продажах кроссоверы Nissan X-Trail и Toyota RAV4.

Как считают эксперты, на отличные результаты продаж повлияла грамотная маркетинговая политика, а также новые более доступные комплектации модели.

Напомним, что после обновления кроссовер получил измененную внешность и обновления в салоне, при этом технически он не изменился.

Моторная гамма представлена 2,0 и 1,5-литровыми моторами. В нашей стране Honda CR-V представлен с 2,0 и 2,4-литровыми моторами по цене от 2 135 000 рублей.