Жители Урала, как показало исследование, больше предпочитают автомобили российских брендов, также как и автолюбители в Приволжском ФО.

Исследование, по результатам которого были названы самые популярные марки автомобилей в регионах РФ, провели в Fit Service.

Как отметили специалисты сети, выяснить какие машины наиболее востребованы в регионах можно по частоте обращений водителей на СТО.

Популярные марки авто в этом рейтинге были названы по обращениям водителей на СТО в прошлом месяце, пишет «За Рулем».

Так, чаще всего в Сибири и на Дальнем Востоке можно встретить автомобили японских брендов, а именно Toyota, Nissan и Honda.

В Северо-Кавказском ФО самыми популярными являются модели компаний «Тойота» и «Форд», а на Юге нашей страны отдают предпочтение машинам Hyundai, KIA и Nissan.

В Северо-Западном ФО более востребованы немецкие Volkswagen, а в Центральном ФО лидером является Ford.