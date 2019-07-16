На китайском рынке бренд удерживает девять лет подряд статус самого востребованного в сегменте кроссоверов.
Китайский Haval преодолел отметку в 350 000 проданных авто
16.07.2019 09:59
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В пресс-службе компании, сообщили, что им в первой половине этого года удалось продать уже более 350 тыс. автомобилей.
В частности, в отчетный период было реализовано 352 872 автомобиля, что является рекордным показателем.
При этом отмечается, что более половины продаж пришлось на кроссовер Н6, который удерживает лидерство в своем сегменте на китайском рынке.
Также, сообщается о 71 025 реализованных экземплярах нового кроссовера Haval F7. Эта модель предлагается и на российском рынке, причем в нашей стране он выпускается на новом предприятии в Тульской области.
Благодаря этой модели, объёмы продаж Haval в нашей стране увеличились в три раза до 3 492 ед. в первом полугодии.
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