Китайский Haval преодолел отметку в 350 000 проданных авто

На китайском рынке бренд удерживает девять лет подряд статус самого востребованного в сегменте кроссоверов.

В пресс-службе компании, сообщили, что им в первой половине этого года удалось продать уже более 350 тыс. автомобилей.

В частности, в отчетный период было реализовано 352 872 автомобиля, что является рекордным показателем.

При этом отмечается, что более половины продаж пришлось на кроссовер Н6, который удерживает лидерство в своем сегменте на китайском рынке.

Также, сообщается о 71 025 реализованных экземплярах нового кроссовера Haval F7. Эта модель предлагается и на российском рынке, причем в нашей стране он выпускается на новом предприятии в Тульской области.

Благодаря этой модели, объёмы продаж Haval в нашей стране увеличились в три раза до 3 492 ед. в первом полугодии.