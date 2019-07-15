Внешний тюнинг автомобиля

Под тюнингом подразумевается изменение автомобиля под предпочтения владельца. Он дает возможность выделить машину среди прочих авто, повысить уровень комфортабельности. Кто-то ставит крутые диски, кто-то наносит на авто аэрографические рисунки либо монтирует массивные спойлеры.

Что представляет собой внешний тюнинг

Внешний тюнинг от Hodoor включает в себя следующее:

аэродинамический обвес;

тонирование;

подсветки из неона;

фары на ксеноне;

диски из легких сплавов;

аэрографические рисунки.

Если вы купите аэродинамические обвесы на Hodoor.ru, то сможете не только сделать внешний вид своей машины привлекательнее, но и улучшить аэродинамику. Известно, что при езде образующиеся аэродинамические усилия меняют развесовку по осям. В результате происходит ухудшение управляемости и торможения. Для обеспечения нормальной развесовки используются настраиваемые «антикрылья», которые устанавливаются либо на крышу машины, либо на багажный отсек.

Для чего стоит установить диски из легких сплавов

На сайте https://hodoor.ru/collection/karbonovye-komplekty можно выбрать подходящий вашему автомобилю карболовый комплект. Кроме того, здесь же можно приобрести диски из легких сплавов. Они располагают чисто внешним эффектом, однако есть диски, которые улучшают скоростные показатели авто. Они имеют меньший вес, что снижает нагрузку на движок и коробку переключения передач, минимизируют дисбаланс на повышенных скоростях. В результате динамические показатели машины значительно улучшаются, а также экономится горючее.

Аэрографические рисунки наносятся на поверхность машины. Обыкновенно применяется специальная краска autobase(база). Ввиду того что она считается автомобильной краской, технология окраски авто не изменяется. Нанесенная аэрография покрывается несколькими слоями автомобильного лака, что предотвращает ее повреждения. Финальный этап – полирование.

К внешнему тюнингу также причисляются разные подсветки днища машины на неоне и осветительные приборы на ксеноне. Ксеноновые фары обеспечивают улучшение видимости вечером/ночью, не ослепляя при этом едущих навстречу автомобилистов.

Внешний тюнинг – отличная возможность для изменения автомобиля по своему вкусу. Можно поменять не только внешний вид транспортного средства, но и его эксплуатационные характеристики, например, улучшить управляемость, уменьшить тормозной путь.