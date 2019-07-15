Fiat 500 пополнят парк каршеринга «Делимобиль»

В конце текущего месяца «Делимобиль» начнет своим клиентам предлагать в аренду Fiat 500. Таких машин в автопарке каршеринговой компании будет 50 ед.

Как пишет пресс-служба компании FCA Rus, по результатам тестов Euro NCAP компактный хэтчбек Fiat 500 получил пять звезд. Это указывает на высокую безопасность модели, причем как водителя, так и пассажиров.

Fiat 500 будет предлагаться краткосрочную аренду в российской столице, но в дальнейшем его могут поставить в автопарк «Делимобиль» в других городах.