Кроссовер Hyundai Creta Sport появится на рынке в сентябре

Hyundai для индийского и бразильского рынка анонсировала кроссовер Creta Sport Edition.

Эта версия от обычной Creta будет отличаться только интерьером и экстерьером. Технически машина не изменится и она будет предлагаться с 2,0-литровым 126-сильным мотором и автоматической коробкой передач.

В салоне Creta Sport Edition будет устанавливаться мультимедийная система с поддержкой платформ Android Auto и Apple CarPlay.

Также установят передние кресла с хорошей боковой поддержкой и добавят черные акценты.

Узнать «спортивный» кроссовер можно будет по 17-дюймовым черным дискам, черной радиаторной решетке и такого же цвета корпусам зеркал заднего вида.

На крыше установят небольшой спойлер, выкрашенный в цвет радиаторной решетки.

В Индии Hyundai Creta Sport Edition появится в сентябре по цене 1,7 млн рупий, что в пересчете около 1,6 млн рублей.