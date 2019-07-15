FAW объявил стоимость роскошного кроссовера Hongqi HS7

Предсерийная версия этого кроссовера была представлена еще осенью прошлого года, а уже совсем скоро в продажу будет запущена серийная версия.



FAW объявил цены на новый роскошный кроссовер Hongqi HS7, созданный на модернизированной платформе Toyota Crown.

Автомобиль позиционируется как конкурент BMW X5, а его длина превышает 5 метров. В китайской модели есть пневматическая подвеска, колесные диски на 20 дюймов, светодиодные фары, а в салоне будет современная мультимедийная система, отделка кожей, а также трехзонный климат-контроль и многое другое.

Моторная гамма Hongqi HS7 представлена трехлитровым турьированным двигателем с отдачей 337 лошадиных сил, работающий в паре с восьмискоростным автоматом и системой полного привода. Разгон до первой сотни займет 7,8 секунды.

Оценили роскошную модель от 349 800 юаней или около 3,2 млн рублей минимум. BMW X5 на китайском рынке обойдется в два раза дороже.