Появились фотографии салона новой Skoda Octavia

На профилирующем зарубежном сайте били опубликованы шпионские снимки интерьера нового поколения Skoda Octavia. На снимке еще виден экран мультимедийной системы, гдн изображен сам автомобиль.

Новая Octavia разработана на одной платформе с Volkswagen Golf, Seat Leon и Audi A3. Публичный показ чешской модели состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре.

Компоновка салона будущей новинки похожа на ту, что используется в Volkswagen Golf. Так, на центральной консоли расположен большой экран мультимедийной системы, а ниже него размещен ряд кнопок.

В новой генерации «Октавии» запуск ДВС, активация стояночного тормоза и переключение передач будут осуществляться с кнопок.

Внешность Skoda Octavia пока полностью не раскрыта, а на экране мультимедийной системы видно изображение машины, но подробно рассмотреть картинку невозможно.