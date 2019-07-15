BMW M5 превратили в полицейский автомобиль для Австралии

Полиция австралийского города Виктория получила спортивный седан BMW M5 Competition. Под капотом этой машины устанавливают 4,4-литровый V8 мощностью 625 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

В паре с силовым агрегатом работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. С таким двигателем BMW M5 Competition разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,3 сек.

Отметка в 200 км/ч будет преодолена через 10,8 сек. Максимальная скорость седана ограничена на отметке 305 км/ч.

Полицейский седан получил спецсигналы и особую ливрею, и как отметили в полиции Австралии, BMW M5 Competition стал самым быстрым автомобилем страны.