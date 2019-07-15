За 6 месяцев в РФ было продано 16 тысяч китайских автомобилей

В целом автомобили китайских брендов в первом полугодии продавались на 0,4% хуже, но есть марки, продемонстрировавшие рост в несколько раз.

В отчетный период, как сообщает «Автостат», в РФ было продано 16 тысяч китайских автомобилей, что всего на 0,4%.

При этом лидер среди китайских компаний в России – компания Geely за 6 месяцев реализовала 3 492 новых автомобиля, улучшив результат в 3,8 раза.

Второй результат продемонстрировала Chery, но продажи ее автомобилей сократились на 5% и составили 2 767 штук.

В тройке лидеров Lifan, с отрицательной динамикой на 64% до 2 654 ед. Ну и в пятерке лидеров оказалась Zotye (1 004 ед.; -17%).

Среди автопроизводителей из Китая с положительной динамикой закончили первое полугодие DFM (812 шт.; +29%) и Brilliance (99 шт.; +19%), которые находятся в десятке самых востребованных на рынке.