УАЗ «Буханка» получит новый цвет кузова

Бельгийский дилер российской марки сообщил, что версию УАЗ Комби «Трофи» можно заказать в ярко-оранжевом цвете. Также эта версия доступна в зеленом окрасе.

Новый цвет будут предлагать только для версии «Трофи». Напомним, эта комплектация доступна с багажником для дополнительного снаряжения, лестницей, колесными покрышками BFGoodrich All-Terrain225/75 R16 и подогревом передних кресел.

УАЗ «Буханка» оснащена стандартным 2,7-литровым мотором мощностью 112 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

В России версия «Трофи» стоит отт 839 900 рублей, а обычный УАЗ Комби оценивается в 898 900 рублей.

