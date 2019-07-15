Названы 10 самых популярных кроссоверов на рынке Москвы

Аналитики сообщают, что продажи автомобилей сегмента кроссоверов в Москве за пять месяцев текущего года сократились на 1,5% до 45 440 шт.

Среди марок лидирует Hyundai, Nissan и KIA, объёмы продаж которых составили 5 232, 4 466 и 3 948 авто соответственно. У последней продажи рухнули на 14%.

Что касается самых востребованных кроссоверов, то на первой строчке по продажам в Москве располагается Hyundai Creta.

Эта модель была продана в количестве 3 214 единиц за пять месяцев этого года, что на1,8% меньше.

Volkswagen Tiguan стал вторым с показателем 2 447 шт. и отрицательной динамикой на 3,7%, сообщает «АвтостатИнфо».

Следующим в ТОП-10 самых популярных кроссоверов на рынке Москвы оказался Nissan X-Trail – 1 932 ед., -6,5%.

Четвертая и пятая строчка досталась Skoda Kodiaq (1926 ед., +375,6%) и Mitsubishi Outlander (1656 ед, +4%).

Также в рейтинге числятся:

KIA Sportage — 1626 ед. (-17,8%),

Nissan Qashqai — 1538 ед. ( +2%),

Toyota RAV4 — 1387 ед. (-4%),

Renault Duster — 1363 ед. (-9,7%) и

Mazda CX-5 — 1317 ед. (-2%).