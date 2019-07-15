Эксперты журнала «За Рулем» проанализировали самые продаваемые автомобили на вторичном рынке, которые имеют пробег не более 100 тысяч километров.

В результате были названы 10 самых популярных автомобилей с пробегом до 100 000 км и ожидаемо возглавляет такой рейтинг автомобиль Лада.

Речь идет о модели Лада Гранта, объявлений о продаже которых эксперты насчитали в количестве 7.7 тыс. На втором месте оказался ВАЗ-2107 с 6,2 тыс. объявлений.

Следующей в списке оказалась иномарка и это седан Hyundai Solaris – 5,6 тыс. объявлений. KIA Rio стал четвертым самым популярным с результатом 5,1 тыс. объявлений.

В первой пятерке лидеров располагается Chevrolet Niva. Таких внедорожников с пробегом до 100 тыс. километров продают четыре тысячи владельцев.

Во второй пятерке лидеров оказались:

Ford Focus (3,8 тыс. ед.),

Volkswagen Polo (3 тыс. ед.),

Toyota Camry (2,4 тыс. ед.),

Renault Duster (2,4 тыс. ед.),

УАЗ «Патриот» (2,3 тыс. ед.),

Nissan Qashqai (1,8 тыс. ед.).