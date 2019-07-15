Российские аналитики изучили изменение цен на новые автомобили за последние пять лет.

Оказалось, что средняя стоимость автомобилей в России выросла на 60%, причем активный рост цен начал наблюдаться с осени 2014 года в связи с девальвацией рубля.

К тому же на рост ценников повлияло и повышение НДС.

По состоянию на первую половину текущего года, средневзвешенная стоимость авто составила 1 518 700 рублей, что на 10 процентов выше, чем за первое полугодие 2018 года, сообщает «Автостат».