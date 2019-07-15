Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России

Автомобильные эксперты в России подготовили рейтинг кроссоверов, которые являются лучшими на рынке по состоянию на 2019 год.

В пятерку лучших кроссоверов и внедорожников вошли модели в ценовом диапазоне от 800 000 до 1 500 000 рублей.

Возглавляет составленный топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России модель Hyundai Creta. Его стоимость стартует дешевле 1 млн рублей, да и к тому же он является самым востребованным на рынке в своем сегменте.

На второе место эксперты определили Renault Arkana, стоимость которого составляет 990 тысяч рублей минимум. Это новинка, созданная для российского рынка, имеет купеобразный кузов, а также большое количество опций.

В тройку лидеров вошел китайский кроссовер Geely Atlas, доступный с полным приводом и тремя силовыми установками. Следующим в списке оказался Haval H6, а замыкает рейтинг Renault Duster, предлагаемый по цене от 714 тыс. рублей.