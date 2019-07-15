В продажу поступил дешёвый аналог Renault Koleos в лице Dongfeng Т5

Речь идет о кроссовере Dongfeng Т5, который выполнен в стилистике Renault Koleos.

Дешевый аналог Renault Koleos от Dongfeng поступил в продажу на китайском рынке, где его предлагают по цене от 69 900 юаней или около 640 тыс. рублей. Для покупки модель доступна в четырех разных вариантах с двигателем объёмом 1,5 или 1,6 литра. Их мощность составляет 150 и 204 л.с.

В паре с первым доступна шестискоростная механика или вариатор, а со вторым работает только семискоростной робот.

Новый кроссовер имеет длину 4 550 мм, а ширина и высота составляет 1825 и 1725 мм. Размер колесной базы равен 2 720 мм. У Dongfeng Т5 еще есть удлиненная версия с приставкой к названию L. Ее габариты составляют: 4 780/1 872/1 760 мм, колесная база — 2 753 мм.

В списке оснащенности автомобиля есть современная информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и другое.

Топовый вариант новинки оценили в 112 900 юаней или чуть более 1 млн рублей.