В прошлом месяце дилеры марки Datsun реализовали на рынке 1 967 новых седанов и хэтчбеков.
В России продажи Datsun в июне выросли на 68%
15.07.2019 10:12
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Таким образом, продажи Datsun на рынке РФ в июне выросли на 68% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Рост продаж наблюдается и за первое полугодие, когда объёмы продаж Datsun составили 10 744 экземпляра, а это на четверть выше прошлогодних результатов.
Как известно, модельный ряд этого бренда представлен всего двумя моделями, а это седан on-DO и хэтчбек mi-DO. Более 85% в продажах занимает именно седан.
Новинкой Datsun в России станет локализованная версия Nissan Kicks
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