В России продажи Datsun в июне выросли на 68%

В прошлом месяце дилеры марки Datsun реализовали на рынке 1 967 новых седанов и хэтчбеков.

Таким образом, продажи Datsun на рынке РФ в июне выросли на 68% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Рост продаж наблюдается и за первое полугодие, когда объёмы продаж Datsun составили 10 744 экземпляра, а это на четверть выше прошлогодних результатов.

Как известно, модельный ряд этого бренда представлен всего двумя моделями, а это седан on-DO и хэтчбек mi-DO. Более 85% в продажах занимает именно седан.