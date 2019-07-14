Iveco разработала грузовик с тренажёрным залом в кабине

Пока грузовой автомобиль с тренажерным залом в кабине носит статус концепта, но если будет спрос, то такую версию будут выпускать.

Производитель Iveco выпустил грузовик с тренажёрным залом в кабине, где можно заниматься физическими упражнениями.

Как заявили в компании, в связи с тем, что обычно водители проводят огромное количество времени за рулем, им требуется поддержка своей физической формы.

Чтобы помочь им в этом и была создана новая модификация грузовика, получившая название Fit Cab. Не исключено, что в будущем этот прототип превратится в глобальную линейку бренда.

Iveco общественности новинку представит на чемпионате Европы по грузовым гонкам 2019 года 19 июля в Нюрбургринге.