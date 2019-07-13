Новый рейтинг автомобилей учредили в ассоциации Euro NCAP и он носит название Green NCAP. В данном случае речь идет не о краш-тестах автомобилей, а об их экологичности.

Отметим, что в случае с Green NCAP проводится два этапа тестирования автомобилей, где первый выявляет энергетическую эффективность, а вторая оценка будет за чистоту выхлопа.

На каждом этапе присваивается по 10 баллов, при это в них есть несколько этапов проверок. Итоговая оценка составит все те же пять баллов, как и в краш-тестах.

Таким образом, были названы самые «чистые» автомобили по версии Euro NCAP. Возглавил рейтинг автомобиль Nissan Leaf второго поколения, который заработал максимальные 10 баллов за чистоту выхлопа и 8,5 балла за энергоэффективность.

На второй строчке оказался Mercedes C 200 d 4Matic с АКПП. Дизельный седан на удивление заработал 10 баллов за выхлоп м 5,3 балла за энергоэффективность и итоговая оценка составила три звезды.

Еще по три звезды заработали Audi A4 Avant g-tron с роботизированной коробкой, у которого 8,7 и 4,7 балла, а также дизельный 150-сильный Renault Scenic с МКП. Четыре звезды в тесте заработал Opel Corsa 1,0-литровым мотором – 9,0 и 6,0 балла.