В России отзывают три автомобиля Porsche 718 Cayman и 911

На сервис отправляют три автомобиля, реализованных на российском рынке в период март-апрель прошлого года.

Отзывными стали модели Porsche 718 Cayman и 911, в которых выявили вероятность плохого крепления датчиков боковых подушек безопасности к порогам.

Как говорится в сообщении Росстандарта, это может стать причиной снижения защитной функции пассивной безопасности в случае аварии.

В рамках сервисной кампании, владельцам автомобилей проведут проверку креплений датчиков, а в случае необходимости произведут крепление заново. Все ремонтные работы будут проводиться за счет компании.