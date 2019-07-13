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В России отзывают три автомобиля Porsche 718 Cayman и 911

Новости
13.07.2019 16:06
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На сервис отправляют три автомобиля, реализованных на российском рынке в период март-апрель прошлого года.

Отзывными стали модели Porsche 718 Cayman и 911, в которых выявили вероятность плохого крепления датчиков боковых подушек безопасности к порогам.

Как говорится в сообщении Росстандарта, это может стать причиной снижения защитной функции пассивной безопасности в случае аварии.

В рамках сервисной кампании, владельцам автомобилей проведут проверку креплений датчиков, а в случае необходимости произведут крепление заново. Все ремонтные работы будут проводиться за счет компании.

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