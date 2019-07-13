На сервис отправляют три автомобиля, реализованных на российском рынке в период март-апрель прошлого года.
В России отзывают три автомобиля Porsche 718 Cayman и 911
13.07.2019 16:06
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Отзывными стали модели Porsche 718 Cayman и 911, в которых выявили вероятность плохого крепления датчиков боковых подушек безопасности к порогам.
Как говорится в сообщении Росстандарта, это может стать причиной снижения защитной функции пассивной безопасности в случае аварии.
В рамках сервисной кампании, владельцам автомобилей проведут проверку креплений датчиков, а в случае необходимости произведут крепление заново. Все ремонтные работы будут проводиться за счет компании.
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