На «АлиЭкспрессе» стали продавать поддельные смарт-ключи для BMW

Более того, на этой торговой площадке смарт-ключи для немецких автомобилей оценены даже дороже, чем оригинальные у дилеров в России.

На поддельные ключи, которые предлагают на площадке «АлиЭкспресс» обратили внимание журналисты auto.vesti.ru.

Как оказалось, интерактивные автомобильные ключи BMW, подделанные китайцами, являются существенно примитивнее, чем оригинальные.

Они имеют дизайн оригинальных, поддерживают «свайпы», могут контролировать параметры запаса хода и топлива, а также удаленно запускать двигатель, искать автомобиль и управлять климатом.

А вот дистанционно управлять машиной подделка не способна, а эта возможность есть только в оригинальных ключах и является главной фишкой.

Что касается цены, то на АлиЭкспрессе ключи предлагают заказать за 51 708 рублей, в то время как настоящие BMW Display Key можно приобрести за 40 тыс. рублей, а при покупке нового автомобиля ключи обойдутся и вовсе в 29 800 рублей.