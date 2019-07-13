Стали известны подробности о новом Jeep Wrangler 2020 года

Jeep свой популярный внедорожник Wrangler оснастит гибридными силовыми установками. Они будут созданы на базе четырех и шестицилиндровых бензиновых моторов.

Информация о гибридных версиях появилась на JR Forums, где опубликовали данные о Wrangler 2020 модельного года.

Сообщается, что версия Unlimited Sahara будет доступна с 3,6-литровым V6 или с двухлитровым четерехцилиндровым ДВС. В паре с этими агрегатами будет работать стартер-генератор питающийся от 48-вольтовой бортовой сети.



Также обновленный Jeep Wrangler получит версию с дизельным 3,0-литровым мотором, который устанавливается на Ram 1500 и Jeep Gladiator. В этих машинах дизель выдает 260 л. с. и 650 Н•м крутящего момента.