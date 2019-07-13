Стартовали продажи конкурента Lexus NX от Great Wall

Китайская компания Great Wall сообщила, что на китайском рынке стартовали продажи модификации модели WEY VV6, которая является роскошной и предназначена на рынке составить конкуренцию кроссоверу Lexus NX.

Речь идет о роскошной модификации кроссовера с названием VV6 Collie Chinese Line Edition, представленной еще этой весной на автосалоне в Шанхае.

Этот вариант от обычной модели отличается роскошным оформлением и большим списком современного оборудования. В том числе у кроссовера есть и система распознавания лиц.

Более подробно о модели портал «ТвоёАвто» уже сообщал. Что касается стоимости, то роскошный автомобиль компания оценила в 179 900 юаней или около 1,65 млн рублей, тогда как конкурент новинки оценён от 298 000 юаней или 27 млн рублей.