Тюнинг-ателье Roush выпустило самую быструю версию пикапа Ford F-150

Специалисты ателье подготовили свой вариант пикапа Ford F-150, который оказался самым быстрым в истории модели.

Доработка пикапа велась специалистами Roush, который доработали двигатель, установили новые колесные диски, а также выхлопную систему.

Помимо этого, для клиентов предложат еще и фирменную крышку грузовой платформы, отделку салона кожей красного и черного цвета, но все это будет доступно за дополнительную плату.

Что касается доработанного двигателя, то стандартный агрегат теперь выдает 659 л.с. вместо 400. Мотор получил турбонаднетатель Roush, а еще в машине установили шины Continental Crosscontact LX20 размерностью 285/45 R22.

Для разгона пикапу теперь требуется 39 секунды до первой сотни. Такого рекордного показателя тюнеры добились на специально трассе.

Стоимость минимальных доработок для пикапа составляет 19 510 долларов, и еще предлагается гарантия на машину на три года или 58 тыс. километров.