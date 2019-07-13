Кроссовер Jetta VS5 оценен существенно дешевле Volkswagen Tharu

Volkswagen озвучила цену на свой новый кроссовер, который разрабатывался для китайского рынка.

Модель под названием Jetta VS5 в Китае оценили в 128 900 юаней, а это даже дешевле чем Volkswagen Tharu, который и лег в основу немецкой новинки.

Напомним, Volkswagen для китайского рынка создал новый бренд – Jetta. Под этой маркой будут выпускать недорогие автомобили.

В дилерских центрах Jetta VS5 предлагается по цене от 128 900 юаней, что в пересчете около 1 182 000 рублей.

Для сравнения, модель Tharu можно купить от 165 800 юаней. Напомним, на автосалоне в Чэнду показали модели Jetta VS7, Jetta VS5 и Jetta VA3.

Первые два автомобиля являются кроссоверами, причем первый семиместный, а Jetta VA3 седаном С-класса.