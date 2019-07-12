О каком автомобиле мечтают россияне в этом году

В России провели онлайн опрос, по результатам которого стало известно, о какой машине мечтают россияне в 2019 году, а также насколько изменились предпочтения в сравнении с прошлым годом.

Онлайн-опрос был проведен специалистами агентства «Автостат» и портала Авто Mail.ru. Участниками опроса стали более 9,5 тыс. россиян.

Респонденты заявляют, что «автомобилем» мечты для них является модель из сегмента кроссоверов и внедорожников. Такой ответ дал каждый второй опрошенный.

К тому же выяснилось, что в сравнении с прошлым годом на 9% выросли число тех автомобилистов, которые стали предпочитать машины с улучшенными внедорожными характеристиками. Еще россияне отдают предпочтение полноприводным авто.

Среди респондентов за полноприводную машину высказались 78%, тогда как годом ранее показатель составлял 55%.

В автомобилях мечты еще должна быть автоматическая коробка передач. За нее проголосовало 70% человек, а еще годом ранее за такую трансмиссию проголосовало только 53% респондентов.

Помимо этого, в машинах мечты должен быть установлен двигатель, мощность которого будет от 150 до 200 л.с., а вот цвет окраса кузова, как выяснилось, не имеет значения.

Ну и самое главное, стоимость автомобиля мечты должна составлять около 1,5 млн рублей. В прошлом году этот показатель был 1 190 000 рублей.

Еще специалисты выяснили, какие опции должна иметь машина и оказалось, что обязательными по версии россиян должны быть подушки безопасности, система ABS, обогрев сидений и зеркал, а также климат-контроль.