Минпромторг предлагает на автобусы и грузовики российского производства устанавливать систему экстренного торможения.
Российские автомобили могут оборудовать «умными» тормозами
11.07.2019 22:13
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Такие системы уже есть в новых легковых машинах, но их в основном предлагают либо в качестве опции, либо они устанавливаются в базовой версии премиальных автомобилей.
В Минпромторге готовят поправки в технический регламент стран Таможенного союза.
Они могут обязать производителей грузовиков и автобусов оснащать автомобили системами экстренного торможения.
До конца третьего квартала правки будут направлены в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), но пока неизвестно, когда их утвердят и обяжут автокомпании внедрить систему экстренного торможения.
Участники рынка уже отметили, что новая система может привести к удорожанию грузовиков и автобусов на 5–15%.
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