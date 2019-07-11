Российские автомобили могут оборудовать «умными» тормозами

Такие системы уже есть в новых легковых машинах, но их в основном предлагают либо в качестве опции, либо они устанавливаются в базовой версии премиальных автомобилей.

В Минпромторге готовят поправки в технический регламент стран Таможенного союза.

Они могут обязать производителей грузовиков и автобусов оснащать автомобили системами экстренного торможения.

До конца третьего квартала правки будут направлены в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), но пока неизвестно, когда их утвердят и обяжут автокомпании внедрить систему экстренного торможения.

Участники рынка уже отметили, что новая система может привести к удорожанию грузовиков и автобусов на 5–15%.