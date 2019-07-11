Появились первые «живые» фотографии Lada Xray Cross с вариатором

В Сети опубликовали «живое» фото кулисы LADA XRay Cross с вариатором Jatco JF015E.

Данная модель отечественной машины будет предлагаться с мотором Nissan HR16 объёмом 1,6-литра мощностью 114 л.с. Данный двигатель в России производится с 2015 года.

Что касается самого вариатора, то недавно «Твоё Авто» сообщало, что «в новой автоматической коробке помимо клиноременной передачи работает редуктор с шестернями и гидротрансформатор».

Поэтому в «АВТОВАЗе» новую коробку называют просто «автоматическая трансмиссия».

Как пишет «РГ», продажи LADA XRay Cross с вариатором Jatco JF015E начнутся не раньше августа.

Ориентировочно за вариатор придется доплатить около 50 тыс. рублей.