Компания Suzuki начала продажи особого кроссовера Ignis

Suzuki начала продажи нового мини-кроссовера Ignis на японском рынке и в ней в отличие от обычного Ignis установили дополнительные опции.

Спецверсия получила название Suzuki Ignis Limited. В ней на лобовой стекле установлены камеры, которые способны распознать участников дорожного движения и пешеходов.

Через эти камеры работает система экстренного торможения. Также новинку оснастили камерами кругового обзора, бесключевым доступом и климат-контролем.

В движение Suzuki Ignis Limited приводится гибридной силовой установкой, созданной на основе 1,2-литрового 91-сильного мотора и стартер-генератора на 2,3 кВт.

По заявлению японского автопроизводителя, расход топлива гибридного Ignis составляет не более 3,9 литра на 100 км пути.

Новинку на японском рынке оценили в 1 512 000 иен за переднеприводной вариант и 1 649 160 иен за полноприводный.