Обновлённый кроссовер Honda XR-V поступил в продажу

В компании Honda объявили о старте продаж обновленного варианта кроссовера Honda XR-V, который является китайской версией европейского Honda HR-V.

К тому же в Китае предлагается еще и перелицованный вариант модели с названием Vezel, сборкой которого занимается GAC, тогда как Honda XR-V собирают на совместном заводе Honda и Dongfeng.

Что касается обновления, то модель в отличие от европейской модификации отличается новыми бамперами, решеткой радиатора, оптикой, а также расширенной цветовой гаммой.

В салоне кроссовера добавили новую мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном. Моторная гамма Honda XR-V представлена 1,5-литровым 177-сильным двигателем, который пришел на смену 1,8-литровому 136-сильному мотору.

Среди трансмиссий доступен вариатор, а вот полноприводная система больше предлагаться не будет. Оценили обновленный Honda XR-V от 128 900 юаней или почти 1,2 млн рублей.